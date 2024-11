Pobreza pode acelerar envelhecimento do cérebro, diz pesquisa

Situações socioeconômicas ruins podem acelerar o envelhecimento do cérebro , disse o neurologista Renato Anghinah, um dos autores de uma pesquisa internacional realizada pelo Consórcio Eurolat em parceria com a Universidade de São Paulo, em entrevista à RECORD NEWS. Segundo o estudo, populações com menor acesso à cultura e com condições financeiras menos privilegiadas têm uma diferença no envelhecimento cerebral de seis anos para pessoas que apresentam boas situações sociais. “Nós estudamos mais de 5.000 pacientes por meio de testes de ressonância magnética e eletroencefalograma”, explicou o especialista. Ele ainda afirmou que o impacto do envelhecimento precoce acontece, sobretudo, em países em desenvolvimento, como o Brasil.