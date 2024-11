‘No futuro, queremos incluir mais prefeituras como parceiras para levar o futebol feminino a todo estado de São Paulo’, afirma Ana Lorena, diretora da FPF a RECORD NEWS A parceria entre a emissora e a Federação Paulista de Futebol Feminino na transmissão da Copinha valoriza o crescimento do esporte Record News|Do R7 28/11/2024 - 19h41 (Atualizado em 28/11/2024 - 19h41 ) twitter

A Copinha de Futebol Junior Feminina será transmitida com exclusividade na TV Aberta pela Record News. Divulgação/ RECORD NEWS

Nesta terça-feira (26), a RECORD NEWS recebeu a atual diretora de Futebol Feminino da Federação Paulista de Futebol, Ana Lorena Marche, para uma conversa sobre o crescente interesse do público às competições, além da recente parceria entre a emissora e a FPF na transmissão dos jogos da segunda edição da Copinha Feminina.

A Federação Paulista de Futebol vem fortalecendo cada vez mais o futebol feminino, durante a segunda edição da Copinha, que acontecerá esse mês, houve um acréscimo no número de equipes, comparado a edição de 2023. Com isso, Ana Lorena ressaltou o esforço da organização em alcançar o maior número de times em futuras competições.

“A Copinha surgiu de uma parceria com a Prefeitura da cidade de São Paulo, e começamos por aqui devido aos estádios icônicos que a cidade oferece, tanto para o futebol masculino quanto para o feminino. Nossa intenção é expandir cada vez mais. No ano passado, tivemos 16 times; este ano, já são 20. No futuro, queremos aumentar ainda mais e incluir mais prefeituras como parceiras para levar o futebol feminino a todo o estado de São Paulo. É um trabalho conjunto que exige dedicação, mas temos a expectativa de alcançar resultados ainda melhores”, afirmou a diretora.

Observando o crescente interesse do público nas competições femininas, Ana Lorena foi questionada sobre a importância da parceria entre a emissora e a Federação Paulista de Futebol, na visibilidade das jogadoras. “Ter a Copinha transmitida pela RECORD NEWS é um reconhecimento muito importante. A emissora já havia transmitido o Paulistão Feminino este ano, e agora encerra o ano com a Copinha, o que valoriza ainda mais o futebol feminino. Essa parceria tem crescido, e é emocionante ver as atletas sendo valorizadas. A transmissão amplia a visibilidade delas e incentiva o mercado como um todo”.

Complementando, ela ainda abordou as oportunidades futuras para os novos talentos que estão surgindo no estado de São Paulo. “O trabalho da Federação Paulista de Futebol é voltado para inovar e criar cada vez mais oportunidades para as atletas. Este ano, organizamos festivais e torneios nas categorias Sub-12 e Sub-14, e nossa intenção para o próximo ano é ampliar ainda mais essas competições. O objetivo é incentivar que as meninas comecem a treinar mais cedo e tenham competições regulares. Atualmente, já temos campeonatos nas categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20, mas pretendemos expandir essas oportunidades em 2025. Com o aumento do número de clubes, as possibilidades para as atletas crescerão ainda mais”, ressaltou a profissional.

Por fim, Ana Lorena comentou sobre a importância da implementação do VAR em toda a competição deste ano e os benefícios para o nível técnico das atletas. “É muito importante termos o VAR novamente este ano. No ano passado, ele foi decisivo, especialmente na final, e acredito que essa é uma forma de valorizar a competição. A Copinha reúne as melhores atletas dessa categoria no país, e muitas das jogadoras que participaram em 2023 foram convocadas para as seleções de base. Inclusive, algumas disputaram a Copa do Mundo Sub-20 deste ano, o que mostra o nível técnico altíssimo. A tecnologia garante um jogo justo, e nada melhor para valorizar o futebol feminino do que uma final em que quem sair campeã, saia de forma justa”.

A Copinha de Futebol Junior Feminina será transmitida com exclusividade na TV Aberta pela RECORD NEWS. A primeira partida nesta quinta-feira (28), entre Corinthians e Fortaleza, a partir de 19h45.

Acompanhe a entrevista na íntegra no canal da RECORD NEWS no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=YJUjjIObn1A