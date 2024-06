Paulistão Feminino 2024 |Do R7

Clássico alvinegro: confira sete curiosidades sobre Corinthians e Santos no Paulistão Feminino As Brabas e as Sereias da Vila se enfrentam nesta quarta-feira (5), pela terceira rodada do campeonato, com transmissão da RECORD NEWS

Corinthians e Santos se enfrentam em jogo válido pela terceira rodada do Paulistão feminino (Reprodução/Instagram)

Na busca para manter a invencibilidade no Campeonato Paulista, Corinthians e Santos entram em campo nesta quarta-feira (5), em jogo válido pela terceira rodada da competição, com transmissão da RECORD NEWS, a partir das 20h45. Conheça sete curiosidades sobre o clássico das alvinegras multicampeãs.

1 - Atuais campeãs

Na última edição do Paulistão, o Corinthians se sagrou tetracampeão da competição. A final ficou marcada pela goleada das Brabas, e pelos mais de 40 mil torcedores no estádio do Timão.

Corinthians faz campanha no Paulistão em busca do quinto título estadual (Reprodução/Instagram)

2 - Título em cima do rival

Em 2018, as Sereias da Vila conquistaram pela quarta vez o título do Campeonato Paulista e foi justamente contra o rival alvinegro.

3 - Quatro vezes campeãs da Libertadores

Assim como no Campeonato Paulista, o Corinthians já conquistou quatro vezes a América (2017, 2019, 2021 e 2023). Em todo o continente, as Brabas são as únicas a conseguirem levantar a taça da Libertadores tantas vezes.

4 - As primeiras campeãs da América

Como um dos times pioneiros no futebol feminino, o Santos foi a primeira equipe a conquistar a América, em 2009. Na ocasião, Cristiane e Marta eram jogadoras do clube praiano.

Santos foi a primeira equipe feminina a conquistar a Libertadores da América (Reprodução/RECORD)

5 - Bom retrospecto das Brabas

O Corinthians entra em campo com o objetivo de manter a invencibilidade no Campeonato Paulista, mas busca manter o tabu do clássico. O time da capital paulista não perde para o rival desde 2021.

6 - Bom início de Campeonato Paulista

Nas duas primeiras partidas, as Sereias da Vila marcaram 11 gols e sofreram somente um. Agora, fora de casa, elas vão buscar manter a liderança da tabela.

7 - As únicas tetracampeãs

Corinthians e Santos são as únicas equipes a levantarem quatro vezes o título do Campeonato Paulista. Dos últimos cinco anos, as Brabas conquistaram o torneio em quatro oportunidades. Já as Sereias da Vila não levantam a taça desde 2018.

Assista ao jogo entre Corinthians x Santos pelo Campeonato Paulista feminino na tela da RECORD NEWS, a partir das 20h45, nesta quarta (5).