Clássico da Saudade: conheça cinco curiosidades sobre Palmeiras e Santos no Paulistão Feminino Assista ao duelo nesta quinta-feira (20), com transmissão da RECORD NEWS, a partir das 17h

O duelo entre Palmeiras e Santos, será transmitido na RECORD NEWS, quinta-feira (20), às 16h45 (Reprodução/Instagram)

Acontece nesta quarta (20), a partir das 16h45, o Clássico da Saudade pela 5ª rodada do Campeonato Paulista Feminino 2024. O duelo entre os times que estão na liderança da tabela promete. Com transmissão da RECORD NEWS, você não pode perder esse jogaço! Fique por dentro e conheça cinco curiosidades sobre o clássico entre Palmeiras e Santos.

1 - Maior campeão Paulista

As Sereias da Vila estão no topo da tabela quando o assunto é títulos no Campeonato Paulista. Santos tem quatro títulos no campeonato, sendo dois a mais do que o rival em campo.

Sereias da Vila somam quatro títulos do Paulistão feminino (Reprodução/Instagram)

2- Melhor campanha no Brasileirão

Em 2017, as Sereias da Vila ergueram o troféu com 83,3% de aproveitamento, vencendo 16 dos 20 jogos disputados, tendo dois empates e duas derrotas.

3- Maior placar no Clássico

O maior placar do duelo aconteceu pelo Campeonato Brasileiro Feminino. O Palmeiras marcou 6 x 0 em cima do rival Santos.

Palmeiras goleou o Santos no último confronto, com o placar de 6 a 0 (Reprodução/Instagram)

4- Bom rendimento no Campeonato Paulista

Os dois times iniciaram o Campeonato abrindo pontos na frente dos outros adversários. O time Alviverde lidera a tabela com 10 pontos, já o Santos está em segundo lugar com sete pontos.

5- Clássico da Saudade na final do Paulistão 2022

As Palestrinas e as Sereias da Vila já se enfrentaram em uma decisão do Campeonato Paulista, e na ocasião, quem levou a melhor foi o Palmeiras, que conquistou o seu segundo título do estadual. Apesar da taça conquistada, o Santos continua na frente em número de títulos. São quatro ao longo da história do torneio.

Não perca! O jogo Palmeiras x Santos será exibido nesta quinta (20), a partir das 17h, na RECORD NEWS, R7.com e PlayPlus!