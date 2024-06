Clássico entre Corinthians e Santos será transmitido, com exclusividade, nesta quarta (5) pela RECORD NEWS O duelo também será exibido, a partir das 20h45, pela RECORD NEWS INTERNACIONAL, canal do R7.com no YouTube e pelo PlayPlus

Corinthians e Santos se enfrentam no Campeonato Paulista 2024, nesta quarta (5) (Divulgação/Record News)

Tem jogão do Paulistão Feminino vindo aí! Nesta quarta-feira (5), Corinthians e Santos se enfrentam no Parque São Jorge, e a RECORD NEWS e RECORD NEWS INTERNACIONAL transmitem, ao vivo e com exclusividade na TV aberta, a partir das 20h45, todas as emoções desse clássico.

O duelo será narrado por Lucas Pereira, com comentários de Camila Juliotti e Ana Paula Oliveira, e apresentação de Caíque Resende. E os internautas podem acompanhar no canal da RECORD NEWS no YouTube, todas as reações do time da transmissão, direto da cabine.

E por falar em YouTube, no canal do R7.com, e no PlayPlus — serviço de streaming da RECORD — o clássico também será transmitido. Ou seja, tanto pela TV, quanto pelas mídias digitais, os internautas e telespectadores poderão ficar ligados no jogo!

Sobre os times

O campeonato está na terceira rodada, mas Corinthians e Santos são os únicos times com 100% de aproveitamento no torneio. É a partida do líder contra o vice-líder, que estão separados, apenas, pelo saldo de gols, além de toda rivalidade entre os dois clubes, o que deixa o confronto imperdível e ainda mais interessante.

Na última rodada, o Peixe, jogando na Vila Belmiro, aplicou uma goleada de 8 a 1 sobre o Marília. Em dois jogos disputados, o time da baixada santista tem o melhor ataque do campeonato, com 11 gols marcados, e a melhor defesa, com apenas um gol sofrido.

Já o Timão, na partida anterior do torneio, como visitante, enfrentou o Red Bull Bragantino, em Santana de Parnaíba, e venceu pelo placar de 3 a 1. As Brabas, comandadas por Lucas Piccinato, possuem cinco gols de saldo, uma vez que marcaram sete e sofreram dois.