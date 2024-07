Com exclusividade, RECORD NEWS exibe partida entre Red Bull Bragantino e São Paulo no Paulistão Feminino nesta quinta (4) A partir das 14h45, Fernando Camargo, Camila Juliotti, Ana Paula Oliveira e Caíque Resende comandam a transmissão do jogo ao vivo; não perca

Alto contraste

A+

A-

Red Bull Bragantino e São Paulo se enfrentam nesta quinta (4) pelo Paulistão Feminino 2024 Reprodução/Instagram

As meninas do Red Bull Bragantino e do São Paulo estão na disputa pelas primeiras colocações da tabela do Paulistão Feminino. As equipes se enfrentam, nesta quinta (4), e a RECORD NEWS transmite este duelo, com exclusividade na TV aberta e para todo o Brasil, ao vivo, a partir das 14h45, válido pela 7ª rodada do torneio estadual.

O time da transmissão da emissora será formado por: Fernando Camargo, na narração; Camila Juliotti e Ana Paula Oliveira, nos comentários; e Caíque Resende, na apresentação.

Tanto a RECORD NEWS INTERNACIONAL, quanto o canal do R7.com no YouTube e o PlayPlus também vão exibir todos os lances da partida. O canal da RECORD NEWS no YouTube vai mostrar, ao vivo, a reação do time da transmissão durante o jogo.

Sobre o duelo

Publicidade

São Paulo, com dez pontos, e Red Bull Bragantino, com sete, ocupam a 4ª e 5ª posições na tabela de classificação, respectivamente. Os times estão com um jogo a menos que o Santos (3º, com 13 pontos) e Corinthians (vice-líder, com 16 pontos), e dois a menos que o Palmeiras (líder, com 16 pontos).

As meninas do tricolor paulista conheceram a primeira derrota na competição na última rodada, quando foram derrotadas para o Corinthians, por 2 a 1. Em cinco jogos, venceram três, empataram um e perderam um.

Publicidade

Depois revés consecutivos – para Corinthians e Ferroviária – a equipe do Red Bull Bragantino venceu as duas últimas partidas que fez pelo Paulistão Feminino, contra o Santos (fora de casa) e Realidade Jovem (como mandante). No torneio, as meninas do Massa Bruta venceram dois jogos, empataram um e perderam dois.

Fique ligado no Paulistão Feminino 2024! Acompanhe Red Bull Bragantino e São Paulo nesta quinta (4), a partir das 14h45, na RECORD NEWS.