Corinthians x Palmeiras: RECORD NEWS exibe primeiro jogo da final do Paulistão feminino nesta sexta (15), a partir das 15h Público também pode acompanhar o duelo decisivo pelo PlayPlus e R7.com; confira os detalhes Paulistão Feminino 2024|Do R7 15/11/2024 - 12h12 (Atualizado em 15/11/2024 - 12h12 )

Corinthians recebe o Palmeiras no primeiro confronto da final do Paulistão Reprodução/Instagram

Dérbi decisivo! Nesta sexta (15), a partir das 15h você vai acompanhar no Paulistão Feminino, o primeiro jogo do clássico entre Corinthians x Palmeiras na tela da RECORD NEWS. O confronto será na Arena Corinthians e também será exibido no PlayPlus, R7.com e no YouTube.

A final terá uma equipe de transmissão à altura da ocasião. A narração ficará a cargo de Lucas Pereira, acompanhado pelos comentários especializados de Camila Juliotti e Ana Paula Oliveira. Em campo, Julia Ballarini trará as informações atualizadas sobre o jogo. Para completar o time, Caique Resende fará a apresentação da cobertura, trazendo todas as informações que os torcedores precisam para não perder nenhum detalhe.

Neste ano, as equipes já se enfrentaram em um mata-mata, em duelo válido pela semifinal do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, as Brabas levaram a melhor e avançaram de fase. Porém, o retrospecto entre os times em 2024 é equilibrado: quatro jogos e duas vitórias para cada lado.

Fique ligado no Paulistão Feminino, e não perca esse jogaço! Acompanhe Corinthians x Palmeiras, nesta sexta (15), a partir das 15h, na tela da RECORD NEWS.

