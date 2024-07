Dia de jogo! São Paulo e Marília se enfrentam pela oitava rodada do Paulistão Feminino neste domingo (7)

Alto contraste

A+

A-

Jogo válido pela 8ª rodada da primeira fase do Paulistão Feminino de futebol será transmitido na RECORD NEWS Reprodução/Instagram

É dia das meninas mostrarem quem manda em casa e no campo! Neste domingo (7), São Paulo e Marília se enfrentam em jogo válido pela 8ª rodada do Paulistão Feminino 2024, no CFA Laudo Natel, em Cotia (SP). O público acompanha a partida pela RECORD NEWS, a partir das 10h45.

Com narração de Fernando Camargo, comentários de Camila Juliotti e Ana Paula Oliveira, e apresentação de Caíque Resende, o duelo também será transmitido pela RECORD NEWS INTERNACIONAL, canal do R7.com no YouTube, e pelo PlayPlus.

Somando 11 pontos, as donas da casa conduzem a 4ª posição da tabela. Já as meninas visitantes, estão em 11ª lugar, com nenhuma vitória no campeonato paulista.

Fique atento no Paulistão Feminino, e não perca esse jogão! Acompanhe São Paulo e Marília neste domingo (7), a partir das 10h45, na tela da RECORD NEWS.