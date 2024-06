Donas da bola! RECORD NEWS transmite partidas inéditas e até clássicas do Paulistão Feminino nesta semana As disputas entre Ferroviária x Marília e Palmeiras x Santos acontecem, respectivamente, na quarta (19) e quinta (20); não perca!

O time de peso da emissora comenta tudo que você precisa saber sobre os jogos (RECORD/Edu Moraes)

Os próximos dias serão de muita bola rolando e emoções, pelo Paulistão Feminino, na RECORD NEWS! Nesta quarta-feira (19), a partir das 17h45, a emissora transmite a partida entre Ferroviária e Marília, dois times que buscam reagir no torneio. Já na quinta-feira (20), às 16h45, o duelo exibido será o clássico entre Palmeiras e Santos, os dois melhores times da competição até aqui.

Os jogos serão narrados por Lucas Pereira, comentados por Camila Juliotti e Ana Paula Oliveira, e apresentados por Caíque Resende. Além disso, os confrontos também serão exibidos na RECORD NEWS INTERNACIONAL, no canal R7.com, no YouTube, e no PlayPlus — serviço de streaming da RECORD. Todas as reações do time da transmissão, direto da cabine, serão mostradas no canal da RECORD NEWS no YouTube.

Ferroviária x Marília

É o duelo das equipes que ocupam as duas últimas colocações na classificação. Em três jogos, as meninas da Ferroviária venceram um e perderam dois. Já o Marília ainda não sabe o que é vencer no torneio. Foram quatro derrotas em quatro jogos. Vai ser um jogão de bola, uma vez que os dois times buscam encontrar o caminho das vitórias.

Palmeiras x Santos

O confronto entre Palmeiras (líder) e Santos (vice-líder) será o jogo entre as duas melhores equipes do campeonato. O Verdão venceu três partidas e empatou uma, e está na ponta da tabela, com dez pontos. Já as Sereias da Vila têm o melhor ataque da competição, com 12 gols marcados, e, em quatro jogos, venceram dois, empataram um e perderam um.

Fique ligado na programação da RECORD para não perder nenhuma partida inédita do Paulistão Feminino.