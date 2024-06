Duelo de campeãs: conheça cinco curiosidades do São José e Palmeiras As Meninas da Águia e as Palestrinas se enfrentam nesta quinta-feira (13), pela quarta rodada do Campeonato Paulista Feminino, com transmissão da RECORD NEWS

Alto contraste

A+

A-

São José e Palmeiras entram em campo pela quarta rodada do Campeonato Paulista feminino (Reprodução/Instagram)

Em duelo direto para ficar entre os primeiros colocados no Campeonato Paulista feminino, São José e Palmeiras se enfrentam na quarta rodada da competição, nesta quinta-feira (13), com transmissão da RECORD NEWS, às 16h. As equipes ainda não sabem o que é derrota no estadual, com duas vitórias e um empate.

Com histórias consolidadas no futebol feminino, os clubes já conquistaram grandes títulos ao longo dos anos e seguem com o objetivo para levantar mais uma taça. Confira cinco curiosidades de São José e Palmeiras na modalidade.

1 - Meninas da Águia multicampeãs

Apesar do jejum de títulos de quase 10 anos, o São José tem uma história repleta de títulos no futebol feminino. As Meninas da Águia são tricampeãs do Campeonato Paulista, além de títulos internacionais, como as três taças da Libertadores e um título do Mundial de Clubes.

Publicidade

2 - Em busca do tricampeonato

Campeãs em 2001 e 2022, as Palestrinas entram em campo focadas em conquistar o terceiro título estadual. No último título, o Palmeiras superou o Santos pelo placar agregado de 3 a 1.

Publicidade

3 - Seca de quase uma década

Com o desejo de voltar à boa fase, o São José luta para repetir a campanha de 2015 para soltar novamente o grito de “É campeão”.

Publicidade

4 - Retrospecto positivo

Mesmo jogando fora de casa, o Palmeiras cria boas expectativas para o jogo. No confronto direto entre as equipes, as Palestrinas têm larga vantagem. Em 16 partidas, o time alviverde perdeu somente três e conquistou 11 vitórias.

5 - Tradição no futebol feminino

A partida com transmissão da RECORD NEWS nesta quinta (13), às 16h, terá, dentro das quatro linhas, duas camisas de peso, com tradição e títulos estaduais, nacionais e internacionais.

Assista ao jogo entre São José x Palmeiras pelo Campeonato Paulista feminino na tela da RECORD NEWS, às 16h, nesta quinta (13).