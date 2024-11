Emoção que não acaba! RECORD NEWS exibe final entre Palmeiras x Corinthians nesta quarta (20) A partir das 15h, o público já pode acompanhar a transmissão do Dérbi em jogo que decide quem vai levantar a taça do Paulistão Feminino 2024 Paulistão Feminino 2024|Do R7 20/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 20/11/2024 - 02h00 ) twitter

Final do Paulistão acontece nesta quarta (20), a partir das 15h na tela da RECORD NEWS Reprodução/Instagram

Últimos 90 minutos! Nesta quarta (20), a partir das 15h, você vai acompanhar no Paulistão Feminino, o segundo jogo do clássico entre Palmeiras x Corinthians na tela da RECORD NEWS. O confronto será na Arena do Palmeiras e também será exibido no PlayPlus, R7.com e no YouTube.

A final terá uma equipe de transmissão à altura da ocasião. A narração ficará a cargo de Lucas Pereira, acompanhado pelos comentários especializados de Camila Juliotti e Ana Paula Oliveira. Em campo, Julia Ballarini trará as informações atualizadas sobre o jogo. Para completar o time, Caique Resende fará a apresentação da cobertura, trazendo todas as informações que os torcedores precisam para não perder nenhum detalhe.

O primeiro duelo da final terminou com a vitória do Corinthians por 1 a 0, e agora estão em vantagem para conquistar o título do Paulistão Feminino. O Palmeiras, por sua vez, só pode pensar na vitória, ou para levar a disputa para os pênaltis se ganhar por um gol de diferença, ou confirmar em tempo normal se vencer por dois ou mais gols de vantagem.

Fique ligado no Paulistão Feminino, e não perca esse jogaço! Acompanhe Corinthians x Palmeiras, nesta sexta (15), a partir das 15h, na tela da RECORD NEWS.

Jogadoras experientes e conquistando cada vez mais espaço! Palmeiras e Corinthians se enfrentam nos últimos 90 minutos, nesta quarta (20), a partir das 15h, para decidir o clube que será o grande campeão do Paulistão 2024. Para não perder nenhum detalhe da final, confira curiosidades de algumas atletas das duas equipes