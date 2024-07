Futebol feminino: RECORD NEWS transmite São Paulo e Marília neste domingo (7)

Alto contraste

Jogo válido pela 8ª rodada da primeira fase do Paulistão Feminino de futebol será transmitido na RECORD NEWS ANTÔNIO CHAHESTIAN/RECORD

O final de semana está chegando e a bola vai rolar, ao vivo, na tela da RECORD NEWS! Neste domingo (7), a partir das 10h45, a emissora exibe a partida entre São Paulo e Marília, com exclusividade na TV aberta e para todo o Brasil. O jogo é válido pela 8ª rodada da primeira fase do Paulistão Feminino de Futebol.

Com narração de Fernando Camargo, comentários de Camila Juliotti e Ana Paula Oliveira, e apresentação de Caíque Resende, o duelo também será transmitido pela RECORD NEWS INTERNACIONAL, canal do R7.com no YouTube, e pelo PlayPlus.

O campeonato segue pegando fogo! Faltam quatro rodadas para terminar a primeira fase e para conhecermos os times que avançarão às semifinais (do 1º ao 4º) e os que irão se classificar à Copa Paulista (do 5º ao 8º).

Sobre o jogo

Os dois times estão com realidades totalmente diferentes no torneio. Enquanto o São Paulo ocupa a 4ª colocação, com 11 pontos ganhos, e está na briga pelas primeiras posições da tabela, o Marília amarga a lanterna do campeonato, sem vencer sequer um jogo.

Em caso de vitória do São Paulo e dependendo dos outros resultados, a equipe pode ultrapassar o Santos (3º colocado) na tabela de classificação. O tricolor está com dois jogos a menos que o líder, Palmeiras, e um a menos que o vice-líder, Corinthians.

Ainda com chances matemáticas de classificação à Copa Paulista, o Marília precisa reagir para alcançar os adversários. O time do interior está a seis pontos do Taubaté, 8º colocado e primeiro clube se garantindo no outro torneio estadual.

Na última rodada, jogando fora de casa, as meninas do tricolor paulista foram à Bragança Paulista enfrentar o Red Bull Bragantino. A partida – que teve transmissão da RECORD NEWS – terminou empatada com um gol para cada time. Já o Marília recebeu o Taubaté e foi goleado pelo placar de 4 a 0.

Fique ligado no Paulistão Feminino, e não perca esse final de semana de muito futebol na tela da RECORD NEWS.