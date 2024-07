Na briga pelo G4: conheça cinco curiosidades sobre RB Bragantino e São Paulo no Paulistão Feminino Equipes se enfrentam nesta quinta (4), com transmissão da RECORD NEWS, a partir das 14h45

Direto do Nabi Abi Chedid, em Bragança (SP), Bragantino e São Paulo se enfrentam pela sétima rodada Reprodução/Instagram

É jogo decisivo no Paulistão Feminino 2024! RB Bragantino e São Paulo entrarão em campo nesta quinta (4), com pré-jogo especial a partir das 14h45, e bola rolando às 15h. Na sétima rodada do campeonato, as meninas do Massa Bruta irão enfrentar o Tricolor Paulista. Com transmissão da RECORD NEWS, todos os caminhos levarão ao ‘Nabizão’! Fique por dentro da partida e acompanhe cinco curiosidades do confronto.

1 - Vizinho que incomoda

A equipe do São Paulo é uma das melhores visitantes nessa edição de Paulistão. Com dois jogos, as tricolores ganharam ambas as partidas, com um 3 a 2 no Palmeiras, e um 3 a 0 no Taubaté. A esperança é estragar a festa na casa do Bragantino.

2 - Buscando voltar entre as melhores

O time do Bragantino é um time recente no cenário do futebol feminino. Fundada em 2020, a melhor qualificação da equipe foi na sua edição inaugural do torneio, alcançando as semifinais. Esse ano, a equipe espera voltar entre as quatro melhores. Atualmente, a equipe ocupa a 5ª posição, com sete pontos, três atrás do São Paulo, que está em 4º.

3 - Pelo tricampeonato

As são-paulinas não ganham o Campeonato Paulista há 25 anos. A última taça do Tricolor Paulista foi em 1999, mas são as atuais vice campeãs. A expectativa, com uma equipe alinhada e que bateu na trave esse ano, é voltar a taça nessa edição.

4 - Um paredão defensivo

A melhor defesa do torneio, ficam com as ‘bragantinas’. Em seis jogos, a equipe do interior paulista sofreu apenas quatro gols e utilizará de toda sua força defensiva, alinhado do fator casa, para conseguir três importantes pontos.

5 - Dominância tricolor

No confronto direto, há superioridade da equipe do Morumbi. Em oito jogos, desde que o Bragantino foi fundado, foram oito partidas, com cinco vitórias são-paulinas. O Bragantino foi superior duas vezes, e ainda houve um empate.

Não perca! O jogo Santos x São José será exibido neste quinta (4), a partir das 14h45, na RECORD NEWS, R7.com e PlayPlus!