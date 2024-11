Paulistão Feminino: RECORD NEWS exibe clássico entre São Paulo x Corinthians neste domingo (3) A semifinal do Majestoso terá narração de Lucas Pereira, comentários de Camila Juliotti e Ana Paula Oliveira, e apresentação de Caíque Resende; não perca! Paulistão Feminino 2024|Do R7 01/11/2024 - 17h33 (Atualizado em 01/11/2024 - 17h37 ) twitter

São Paulo e Corinthians se enfrentam pelo Paulistão Feminino neste domingo (3) Reprodução/Instagram

Agora é clássico e semifinal do Paulistão Feminino! Neste domingo (3), São Paulo e Corinthians se enfrentam, no Estádio do Canindé, pelo jogo de ida das semifinais do torneio estadual, e a RECORD NEWS exibe, ao vivo, com exclusividade na TV aberta e para todo o Brasil, todos os lances desse jogaço, a partir das 9h45.

Com narração de Lucas Pereira e comentários de Camila Juliotti e Ana Paula Oliveira, e apresentação de Caíque Resende, a partida também será transmitida no R7.com no YouTube e pelo PlayPlus.

Sobre o jogo

Com uma excelente campanha, as Soberanas mostraram toda superioridade do esquema tático tricolor ao golear o Pinda Sport Clube, por 5 a 0, na última rodada da fase pontos corridos. O São Paulo se classificou na 3ª colocação ao mata-mata, com 23 pontos, em dez jogos, sendo: sete vitórias, dois empates e uma derrota.

‌



As Brabas terminaram a primeira fase do Paulistão Feminino na 2ª colocação, mas com a mesma pontuação que o líder, Palmeiras. O critério de desempate aplicado foi o saldo de gols. Enquanto a equipe comandada por Lucas Piccinato teve 24 gols de saldo (32 feitos e oito sofridos), as meninas alviverdes tiveram 26, sendo 32 pró e seis contra.

Último confronto pelo Paulistão

‌



São Paulo e Corinthians se enfrentaram pela 6ª rodada da fase de pontos corridos, no Estádio do Canindé. Na ocasião, Bia Menezes, no primeiro tempo, abriu o placar para as Soberanas, mas as Brabas reagiram, viraram o jogo - com gols de Vic Albuquerque e Eudimilla - e saíram vitoriosas da partida.

Fique ligado no Paulistão Feminino, e não perca esse jogaço! Acompanhe São Paulo e Corinthians neste domingo (3), a partir das 09h45, na tela da RECORD NEWS.

