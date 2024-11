Paulistão Feminino: RECORD NEWS transmite clássico entre São Paulo e Corinthians neste domingo (10) O jogo, que vale vaga para a final do campeonato, tem narração de Lucas Pereira, comentários de Camila Juliotti e Ana Paulo Oliveira, e apresentação de Caíque Resende, a partir das 11h Paulistão Feminino 2024|Do R7 10/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 10/11/2024 - 02h00 ) twitter

Narração de Lucas Pereira e comentários de Camila Juliotti e Ana Paulo Oliveira Edu Moraes/RECORD

As emoções não param no Paulistão Feminino!

O São Paulo precisa superar o Corinthians no jogo de volta para alcançar a tão sonhada vaga na final do Paulistão Feminino. O confronto, que acontece neste domingo (10), a partir das 11h, tem transmissão ao vivo pela RECORD NEWS na TV aberta e para todo o Brasil. A busca é por uma virada decisiva!

A disputa será narrada por Lucas Pereira, com comentários de Camila Juliotti e Ana Paula Oliveira, e apresentação de Caique Resende, e também será exibida no R7.com no YouTube e pelo PlayPlus.

O pré-jogo começa às 10h30.

‌



Sobre o jogo

O Corinthians mostrou mais uma vez porque é a principal potência do futebol feminino no Brasil — principalmente na atual temporada. Na primeira partida da semifinal, as brabas conseguiram sair na frente com um gol marcado por Duda Sampaio aos 27 minutos do segundo tempo.

‌



A disputa foi equilibrada, com o Corinthians mantendo maior volume de jogo, enquanto as tricolores investiram em contra-ataques rápidos. No entanto, o gol alvinegro coloca o time em vantagem.

Para seguir em busca do título, o Tricolor precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis, ou por dois gols para garantir a classificação direta no tempo regulamentar. O embate final acontece às 11h, na Neo Química Arena.

‌



O clássico decisivo é mais um capítulo desta acirrada rivalidade do futebol paulista, e ambos os times estão prontos para brigar até o último minuto em busca da tão sonhada vaga na final.

O clássico entre São Paulo x Corinthians será exibido neste domingo (10), a partir das 11h, na RECORD NEWS, R7.com e PlayPlus! Não perca!