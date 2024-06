Paulistão Feminino: RECORD NEWS transmite duelo entre Santos e São José neste sábado (29), a partir das 16h

Paulistão Feminino 2024 |Do R7

Santos e São José se enfrentam pelo Paulistão neste sábado (29) Reprodução/Instagram

É dia das campeãs do Paulistão em campo! Neste sábado (29), Santos e São José se enfrentam em jogo válido pela quinta rodada do Paulistão Feminino 2024. O público acompanha a partida pela RECORD NEWS, a partir das 16h e também pelo PlayPlus e R7.com.

Para a partida, o time de transmissão da RECORD já está escalado: A narração será feita por Fernando Camargo, os comentários serão de Camila Juliotti e Bruno Piccinato, e a apresentação de Caíque Resende.

O confronto entre Palmeiras e Santos marca também o jogo entre as melhores defesas e ataques da competição. Invicto, o Verdão soma três vitórias e um empate. As Palestrinas sofreram somente três gols e marcaram 10. Pelo lado das Sereias, são duas vitórias, um empate e uma derrota, com 12 gols marcados e somente três sofridos.

Fique ligado no Paulistão Feminino 2024! Acompanhe Santos e São José neste sábado (29), a partir das 16h, na tela da RECORD.