Paulistão Feminino: RECORD NEWS transmite São José e São Paulo nesta terça (13), a partir das 14h45 Público também pode acompanhar o jogão pelo R7.com e PlayPlus; saiba mais Paulistão Feminino 2024|Do R7 12/08/2024 - 16h50 (Atualizado em 12/08/2024 - 16h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Jogo válido pela 9ª rodada da primeira fase do Paulistão Feminino de futebol será transmitido na RECORD NEWS RECORD/Edu Moraes

Após a parada para os Jogos Olímpicos, a bola volta a rolar pelo Paulistão Feminino nesta terça (13), e a RECORD NEWS traz, com exclusividade na TV aberta e para todo o Brasil, todas as emoções, ao vivo, da partida entre São José e São Paulo, a partir das 14h45, jogo válido pela nona rodada do torneio estadual.

Com narração de Fernando Camargo, comentários de Camila Juliotti e Ana Paula Oliveira, e apresentação de Caíque Resende, o duelo também será transmitido pela RECORD NEWS INTERNACIONAL, canal do R7.com no YouTube, e pelo PlayPlus.

Sobre o jogo

Os dois clubes estão na briga pela classificação à semifinal do Paulistão e precisam da vitória! O São José está em 7º colocado, com dez pontos, quatro a menos do que o Bragantino, primeiro clube avançando à fase mata-mata. Já o São Paulo, terceiro colocado, tem 14 pontos, o mesmo número de pontos que o time de Bragança Paulista, mas com saldo de gols maior.

Publicidade

Em sete jogos, as meninas do São José venceram três, empataram um e perderam três. Na última rodada, elas foram derrotadas, por 2 a 0, para a Ferroviária, fora de casa.

O retrospecto das São Paulinas no torneio é melhor. Foram quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Jogando em casa, no último jogo do torneio, as meninas do tricolor golearam o time do Marília, pelo placar de 7 a 1.

Não perca! O jogo São José x São Paulo será exibido neste terça (13), a partir das 14h30, na RECORD NEWS, R7.com e PlayPlus!