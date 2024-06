Paulistão Feminino 2024 |Do R7

RECORD NEWS exibe, com exclusividade, a partida entre Ferroviária e Marília do Paulistão Feminino A partir das 17h45, os internautas e telespectadores podem acompanhar o jogo pela TV, mídias sociais da emissora e também pelo PlayPlus

Craques de bola, o time da RECORD detalha tudo que você precisa saber sobre o jogo (RECORD/Edu Moraes)

Nesta quarta (19) a bola vai rolar na RECORD NEWS! A partir das 17h45, a emissora exibe, ao vivo e para todo o Brasil, a partida entre Ferroviária e Marília, pela 5ª rodada do Paulistão Feminino. O time da transmissão já está escalado: Lucas Pereira será o narrador, Camila Juliotti e Ana Paula Oliveira as comentaristas, e Caíque Resende o apresentador.

Os telespectadores e internautas também podem acompanhar a partida na RECORD NEWS INTERNACIONAL, no canal do R7.com no YouTube e pelo PlayPlus, o serviço de streaming da emissora.

Será que Ana Paula Oliveira vai dar cartão amarelo para Camila Juliotti e Lucas Pereira de novo? Isso você confere, ao vivo durante o jogo, no canal do YouTube da RECORD NEWS, direto da cabine de transmissão.

Sobre o jogo

É o duelo das equipes que ocupam as duas últimas colocações na classificação. Em três jogos, as meninas da Ferroviária venceram um e perderam dois. Já o Marília ainda não sabe o que é vencer no torneio. Foram quatro derrotas em quatro jogos. Vai ser um jogão de bola, uma vez que os dois times buscam encontrar o caminho das vitórias.

Acompanhe, a partir das 17h45, o jogo entre Ferroviário e Marília pela RECORD. Fique ligado na tela da emissora para não perder nenhuma partida do Paulistão Feminino.