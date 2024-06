RECORD NEWS exibe, com exclusividade, a partida entre Santos e São José neste sábado (29) O jogo também será transmitido pelo canal do R7.com no YouTube e pelo PlayPlus; não perca!

Os times se enfrentam pela 6ª rodada da primeira fase do campeonato Reprodução/Instagram

O Paulistão Feminino segue acirradíssimo e a RECORD NEWS transmite a partida entre Santos e São José, ao vivo e com exclusividade para todo o Brasil, neste sábado (29), a partir das 15h45. O duelo é válido pela 6ª rodada da primeira fase do torneio estadual.

A RECORD NEWS INTERNACIONAL também exibirá todas as emoções desse jogão de bola. Pelas mídias sociais, os internautas podem acompanhar a partida pelo canal do R7.com no YouTube e também pelo PlayPlus, o serviço de streaming da RECORD. O canal da RECORD NEWS no YouTube mostrará todas as reações do time da transmissão durante a partida.

E por falar em time da emissora, a equipe já está escalada e pronta para trazer todos os lances do duelo: A narração será feita por Fernando Camargo, os comentários serão de Camila Juliotti e Bruno Piccinato, e a apresentação de Caíque Resende.

Sobre o jogo

Será a partida entre o líder, que busca se distanciar na ponta da tabela, contra o time que, se vencer, iguala a pontuação do melhor time da competição até aqui.

O Santos está na ponta da classificação, com dez pontos conquistados, em cinco jogos. É a mesma pontuação de Corinthians, São Paulo e Palmeiras, que estão nas 2ª, 3ª e 4ª colocações, respectivamente. O time da baixada santista está na frente dos rivais por ter o saldo de gols maior.

Já o São José ocupa a 6ª colocação na tabela, com sete pontos ganhos em quatro jogos (duas vitórias, um empate e uma derrota). Em caso de vitória sobre as Sereias da Vila, a equipe de São José dos Campos iguala a pontuação das meninas que são líderes do campeonato.

Fique ligado na RECORD NEWS para acompanhar todos os detalhes do Paulistão Feminino; e não perca o jogo desde sábado (29), a partir das 15h45, na tela da RECORD.