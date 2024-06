RECORD NEWS transmite, com exclusividade, a partida entre São José e Palmeiras, nesta quinta-feira (13)

Alto contraste

A+

A-

Com essa partida, um dos times podem subir para o primeiro lugar do Campeonato (Reprodução/Instagram)

Vale a liderança! Com exclusividade na TV aberta e para todo o Brasil, a RECORD NEWS transmite, nesta quinta-feira (13), a partir das 15h30, ao vivo, todas as emoções da partida entre São José e Palmeiras, pela 4ª rodada do Paulistão Feminino. O jogo terá narração de Lucas Pereira, comentários de Camila Juliotti e Ana Paula Oliveira, e apresentação de Caíque Resende.

A RECORD NEWS INTERNACIONAL, o canal R7.com, no YouTube, e o PlayPlus - serviço de streaming da emissora - também vão exibir a partida. Já o canal da RECORD NEWS, no YouTube, vai mostrar as reações do time da transmissão, direto da cabine.

Sobre o jogo

Empatados com sete pontos, Palmeiras e São José ocupam a 3ª e 4ª colocação, respectivamente, na tabela, separados pelo saldo de gols. Esses times possuem a mesma pontuação do líder (Santos) e vice-líder (Corinthians). Ou seja, dependendo dos resultados, Palmeiras ou São José podem assumir o primeiro lugar.

Publicidade

Nos três primeiros jogos do campeonato, os times venceram duas partidas, empataram uma e não sabem o que é perder. Na última rodada, as meninas do verdão ganharam em casa por 3 a 0, da equipe do Pinda. Já o São José foi à Marília e venceu o time anfitrião pelo placar de 3 a 1.

Fique ligado na tela da RECORD e confira todos os detalhes do jogo entre São José e Palmeiras, do Paulistão Feminino, nesta quinta (13), a partir das 15h30.