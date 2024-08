Sonhando com o G4: conheça cinco curiosidades sobre São José e São Paulo no Paulistão Feminino Equipes se enfrentam nesta terça (13), com transmissão da RECORD NEWS, a partir das 14h45 Paulistão Feminino 2024|Do R7 13/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 13/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Direto do Martins Pereira, em São José dos Campos (SP), São José e São Paulo se enfrentarão pela nona rodada Reprodução/Instagram

Nesta terça (13), o São José recebe o São Paulo pela nona rodada do Paulistão Feminino 2024, no Estádio Municipal Martins Pereira, em São José dos Campos (SP). O público acompanha a partida pela RECORD NEWS, a partir das 14h45. A seguir, acompanhe cinco curiosidades do confronto.

1 - Dominância do Tricolor

Nos últimos cinco anos, o Maior do Vale e o Soberano tiveram quatro embates e o time da capital levou a melhor. As tricolores nunca souberam o que é perder para a equipe do interior desde a volta na elite do futebol paulista.

2 - Perto da vaga

Publicidade

Caso as são-paulinas vençam, estarão a um passo de alcançar as semifinais do Paulistão Feminino 2024, bastando ganhar um dos últimos três jogos para figurar entre os melhores do campeonato estadual. Atualmente, a equipe está na terceira posição, com 14 pontos em 7 jogos.

3 - Sonhando com o G4

Publicidade

Na sétima posição, as mandantes acumulam 10 pontos em 7 jogos. As Meninas da Águia precisam vencer os últimos jogos para continuar sonhando com uma vaga entre os melhores do estado.

4 - Tradição

Publicidade

São José e São Paulo somam cinco títulos paulistas, três do Maior do Vale, e dois do Tricolor Paulista. As Meninas da Águia venceram o título recentemente, com taças conquistadas em 2012, 2014 e 2015. Já as são-paulinas, conquistaram apenas no século passado, em 1997 e 1999.

5 - Vizinho que incomoda

A equipe do Morumbi está invicta em jogos disputados fora de casa no torneio. Em três jogos, o time venceu duas partidas e empatou uma. As tricolores buscam manter a invencibilidade fora de casa e passar na melhor posição possível.

Não perca! O jogo São José x São Paulo será exibido nesta terça (13), a partir das 14h45, na RECORD NEWS, R7.com e PlayPlus!