Tradição no Paulistão: conheça cinco curiosidades sobre Santos e São José no futebol feminino Equipes se enfrentam neste sábado (29), com transmissão da RECORD NEWS, a partir das 16h

Santos recebe São José pela sexta rodada do Paulistão Feminino Reprodução/Instagram

Tem duelo de gigantes no Paulistão Feminino 2024! Santos e São José entram em campo neste sábado (29), a partir das 16h, em duelo válido pela sexta rodada da competição. As Sereias da Vila recebem as Meninas da Águia em busca de retomar a liderança. Com transmissão da RECORD NEWS, você não pode perder esse jogaço! Fique por dentro e confira cinco curiosidades sobre as equipes.

1 - Quebra de tabu no clássico

O Santos chega com moral para mais uma rodada do Paulistão, pois superou as Palestrinas fora de casa e terminou um jejum de sete partidas sem vencer as rivais. Agora, o time do litoral paulista luta para reassumir a ponta da tabela.

2 - Em busca do G-4

Com sete pontos, dos 12 disputados, o São José segue vivo no sonho de conquistar uma vaga para a segunda fase do estadual. Para conquistar pontos no duelo difícil contra o Santos, as Meninas da Águia apostam na sua defesa — a melhor do campeonato, ao lado de Bragantino, Corinthians, São Paulo e o time litorâneo.

3 - Pela quinta taça

As Sereias da Vila não conquistam um título do Campeonato Paulista desde 2018, quando superaram o Corinthians. Porém, a ótima fase na competição pode alimentar ainda mais o desejo pela quinta taça e se isolar como as maiores campeãs do estadual.

4 - De olho no mata-mata

Sem participar da segunda fase do Paulistão desde 2021, as Meninas da Águia lutam para voltar a disputar por títulos. Além do Santos, a equipe ainda enfrenta São Paulo e Corinthians que estão na sua frente na tabela, e precisa tirar pontos para sonhar com a classificação.

5 - Duelo das maiores

São José, com três títulos de Campeonato Paulista, é o segundo time com mais taças conquistadas. Santos e Corinthians, com quatro, são os maiores vencedores.

Não perca! O jogo Santos x São José será exibido neste sábado (29), a partir das 16h, na RECORD NEWS, R7.com e PlayPlus!