RECORD NEWS entrevista José Aníbal (PSDB), candidato a vice-prefeito, nesta terça (3) A sabatina com o político da chapa de José Luiz Datena, terá duração de 20 minutos e será exibida ao vivo, no News 19 Horas Record News|Do R7 03/09/2024 - 16h06 (Atualizado em 03/09/2024 - 16h06 ) ‌



Aníbal é o segundo convidado da sequência de conversas sobre o tema Reprodução/Instagram

Nesta terça-feira (3), a partir das 19h, acontece mais uma sabatina na RECORD NEWS com candidatos a vice-prefeito de São Paulo. Será a vez de José Aníbal (PSDB), que concorre ao cargo público na chapa de José Luiz Datena (PSDB), participar da rodada de perguntas.

A entrevista terá duração de 20 minutos e será ao vivo, no programa News 19 Horas, com comando do apresentador Rafael Algarte.

Na última segunda-feira (2), a candidata Professora Lúcia França (PSB), vice de Tabata Amaral, participou da sabatina. Na sequência, o programa contar coma presença Mello Araújo (PL), vice de Ricardo Nunes (MDB), na quarta-feira (4); Antônia de Jesus (PRTB), vice de Pablo Marçal (PRTB), na quinta-feira (5); e Marta Suplicy (PT), vice de Guilherme Boulos (PSOL), na sexta-feira (6).

Acompanhe a sabatina ao vivo, a partir das 19h, na RECORD NEWS, tanto na TV aberta como na fechada.