Record News exibe primeiro debate entre Donald Trump e Joe Biden, os candidatos à presidência americana, nesta quinta (27)

Gustavo Toledo vai mediar a conversa dos especialistas sobre o tema RECORD/Edu Moraes

Nesta quinta-feira (27), a RECORD NEWS exibe o confronto entre Donald Trump e Joe Biden no Debate Presidencial CNN, o primeiro da atual disputa entre os candidatos pela Casa Branca. O encontro entre o atual e o ex-presidente marca um momento decisivo da corrida das eleições americanas e será exibido, na íntegra e ao vivo, pela RECORD NEWS, com tradução simultânea, a partir das 21h45.

O programa dedicado ao debate será conduzido por Gustavo Toledo e contará com os professores de Relações Internacionais Leonardo Trevisan (ESPM) e Vinicius Guilherme Vieira (FAAP), que irão comentar as principais questões que movem a campanha dos dois candidatos até a realização das eleições, em 5 de novembro deste ano.

Antes do debate, a RECORD NEWS apresenta uma programação especial sobre a disputa nos Estados Unidos, no Jornal da Record News. No programa, uma reportagem especial explica ao público brasileiro como funciona o sistema eleitoral dos EUA, que é diferente do adotado pela maioria dos países presidencialistas. Serão abordados temas como a formação do Colégio Eleitoral e por que nem sempre vence as eleições o candidato que conquista o voto da maioria. Durante o telejornal, haverá ainda entradas ao vivo dos correspondentes Vandrey Pereira e Eliseu Caetano.

Acompanhe as atualizações da corrida presidencial norte-americana na RECORD NEWS, nesta quinta (27), a partir das 21h45.