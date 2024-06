Record News lança projeto ‘Recomeços’ no Dia Mundial do Refugiado Multiplataformas, as produções estão disponíveis a partir desta quinta-feira (20); saiba mais!

Conteúdo inclui documentário para a TV, websérie nas redes sociais e reportagem especial do R7 Estúdio (Divulgação/RECORD)

O Dia Mundial do Refugiado é lembrado nesta quinta-feira (20), com ações de celebração e conscientização sobre pessoas que foram forçadas a deixar seu país de origem em razão de conflitos ou perseguições. Para marcar a data, a RECORD NEWS preparou o projeto multiplataforma Recomeços, que inclui um documentário, uma web série e uma reportagem especial.

Designada pelas Nações Unidas para homenagear refugiados de todo o mundo, a data tem um tema diferente a cada ano. Em 2024, a organização escolheu “Esperança longe de casa: por um mundo inclusivo com as pessoas refugiadas”. Para muitos, o Brasil tem sido esse local em que encontraram abrigo e oportunidade de construir uma nova vida. No ano passado, foram registrados mais de 77 mil refugiados no país, um número 117% maior que em 2022, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, totalizando mais de 140 mil em apenas dois anos. Venezuelanos (40%), cubanos (19%) e angolanos (6%) lideram a maioria dos pedidos.

Para retratar como essas pessoas estão superando desafios e se integrando à sociedade brasileira, a equipe da RECORD NEWS, com reportagem de Pedro Salgado e Fábio Ferreira, trabalhou por dois meses no projeto Recomeços, produzindo conteúdo para o documentário, a web série e a reportagem especial, todos com o título do projeto. Um trabalho 360º que discute uma questão cada vez mais importante para o mundo e para o Brasil, que historicamente é um destino de imigrantes e refugiados.

Documentário na TV, YouTube e PlayPlus

O documentário estreia na TV nesta quinta-feira, às 21h, durante o Jornal da RECORD NEWS e também poderá ser conferido, na íntegra, no canal do YouTube da emissora e no PlayPlus. A produção revela de que forma as famílias de refugiados da Venezuela e do Oriente Médio conseguiram escapar da miséria e das guerras, encontrando, no Brasil, todo o acolhimento que buscavam. Também mostra como os refugiados, depois de alguns anos no país, estão se reerguendo e até montando os próprios negócios. “Eu cheguei aqui no Brasil pesando 49 quilos”, conta o venezuelano Luís Duitama em uma das entrevistas conduzidas por Pedro Salgado e Fábio Ferreira. “Muito feliz. Metade da pressão acabou”, afirma o sírio Jadallah Alssabah.

Web série para redes sociais

A web série Recomeços, em quatro capítulos, foi desenvolvida para as redes sociais da RECORD e já está disponível.

Reportagem especial do R7 Estúdio

Completa o projeto uma reportagem especial de Camila Moraes e Pedro Salgado, realizada para o R7 Estúdio - que integra o portal R7.com -, com depoimentos emocionantes de famílias que escaparam da Síria e da Venezuela e estão reconstruindo a vida no Brasil superando a barreira da língua, encarando costumes diferentes e se reinventando no mercado de trabalho.

Os produtos do projeto multimídia Recomeços já disponíveis nas plataformas da RECORD.