RECORD NEWS promove sabatinas com candidatos a vice-prefeito de São Paulo As entrevistas serão conduzidas por Rafael Algarte, a partir desta segunda (2); confira o cronograma completo Record News|Do R7 e Do R7 30/08/2024 - 12h37 (Atualizado em 30/08/2024 - 12h37 ) ‌



Candidatos a vice-prefeito de São Paulo participam de sabatina na RECORD NEWS Reprodução/Instagram

A partir desta segunda-feira (2), a RECORD NEWS promoverá, ao vivo, sabatinas com candidatos a vice-prefeito da cidade de São Paulo. O apresentador Rafael Algarte comandará as entrevistas, que serão exibidas no programa News das 19 Horas e terão duração de 20 minutos.

Nos encontros, os elegíveis irão apresentar propostas e planos de governo, caso sua chapa vença as eleições. A professora Lúcia França (PSB), vice de Tabata Amaral, será a primeira entrevistada, na segunda-feira (2).

Na sequência, participam os seguintes candidatos: José Aníbal (PSDB), vice de José Luiz Datena (PSDB); Cel. Mello Araújo (PL), vice de Ricardo Nunes (MDB); Antônia de Jesus (PRTB), vice de Pablo Marçal (PRTB); e Marta Suplicy (PT), vice de Guilherme Boulos (PSOL).

As entrevistas serão realizadas, a partir das 19h. Confira cronograma completo:

Segunda-feira (2): Professora Lúcia França (PSB), vice de Tabata Amaral (PSB);

Terça-feira (3): José Aníbal (PSDB), vice de José Luiz Datena (PSDB);

Quarta-feira (4): Mello Araújo (PL), vice de Ricardo Nunes (MDB);

Quinta-feira (5): Antônia de Jesus (PRTB), vice de Pablo Marçal (PRTB);

Sexta-feira (6): Marta Suplicy (PT), vice de Guilherme Boulos (PSOL).

Acompanhe as sabatinas com candidatos a vice-prefeito da cidade de São Paulo, a partir desta segunda (2), na RECORD NEWS, às 19h.