RECORD NEWS será a primeira emissora a transmitir a Copinha Feminina na TV aberta, iniciando com o confronto entre Corinthians e Fortaleza

Cobertura será feita por Lucas Pereira, Camila Juliotti, Ana Paula Oliveira e Caique Resende Edu Moraes/Divulgação Record

Nesta quinta-feira (28), a partir das 19h45, a RECORD NEWS fará história ao transmitir, pela primeira vez em TV aberta, a Copinha Feminina, com o jogo entre Corinthians e Fortaleza, que promete muita emoção, marcando o segundo confronto do início da temporada.

A narração ficará a cargo de Lucas Pereira, com comentários de Camila Juliotti e Ana Paula Oliveira, e apresentação de Caique Resende. Julia Ballarini estará diretamente do gramado trazendo as últimas informações.

Sobre o jogo

No último encontro entre as equipes Sub-20, durante a Copinha Feminina 2023, as Brabinhas levaram a melhor sobre as Leoas do Fortaleza, vencendo por 2 a 1 em uma partida intensa. Agora, o Fortaleza busca virar o jogo e estrear a temporada com o pé direito, na partida que será disputada no Estádio do Canindé, em São Paulo.

Ao todo, 16 times competiram na primeira edição do campeonato, que teve como campeão o Flamengo, que venceu o Botafogo por 2 a 0 na final. Desta vez, a segunda edição da Copinha Feminina contará com a participação de 20 clubes de oito estados diferentes.

‌



Na primeira fase, os 20 times se dividem em cinco grupos e ao longo de 37 jogos se enfrentam em turno único, com isso, o primeiro colocado de cada grupo garante vaga direta para próxima fase acompanhado dos três melhores segundos colocados. A segunda fase será definida por confrontos mata-mata, com jogo único até a grande decisão.