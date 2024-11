RECORD NEWS transmite a grande final do Campeonato Paulista de Futebol Feminino nesta sexta (15) Os rivais Corinthians e Palmeiras disputam o título do Paulistão no primeiro jogo das finais, a partir das 15h Record News|Do R7 12/11/2024 - 16h59 (Atualizado em 12/11/2024 - 17h23 ) twitter

Lucas Pereira, Ana Paula Oliveira, Camila Juliotti e Caique Resende comentam os lances da grande final CRÉDITO DA FOTO: EDU MORAES/DIVULGAÇÃO RECORD

Após intensos confrontos nas semifinais, Corinthians e Palmeiras, os dois maiores rivais do futebol paulista, vão se enfrentar no primeiro jogo das finais em busca da taça do Campeonato Paulista de Futebol Feminino 2024. As Brabas, atuais campeãs, entram em campo para defender o título de 2023, enquanto as Palestrinas sonham em aumentar sua galeria de troféus com mais uma conquista. A partida acontece nesta sexta-feira (15), a partir das 15h, com transmissão ao vivo pela RECORD NEWS, na TV aberta, e para todo o Brasil.

A final terá uma equipe de transmissão à altura da ocasião. A narração ficará a cargo de Lucas Pereira, acompanhado pelos comentários especializados de Camila Juliotti e Ana Paula Oliveira. Em campo, Julia Ballarini trará as informações atualizadas sobre o jogo. Para completar o time, Caique Resende fará a apresentação da cobertura, trazendo todas as informações que os torcedores precisam para não perder nenhum detalhe.

Sobre o jogo

No último confronto, o Corinthians recebeu o São Paulo na Neo Química Arena e, com mais uma atuação dominante, selou a classificação para a final com uma vitória por 2 a 1 no placar agregado. As Soberanas até empataram o jogo com um gol de Dudinha aos 26 minutos do primeiro tempo, mas, na segunda etapa, o alvinegro paulista reagiu. Millene, sempre decisiva, marcou o gol da vitória em cobrança de pênalti, garantindo mais uma chance para o Corinthians brigar pelo título.

‌



Enquanto isso, no Allianz Parque, o Palmeiras encarou a Ferroviária em um duelo acirrado. As Guerreiras Grenás saíram na frente com um gol de pênalti marcado por Katiuscia, mas, com a expulsão de Luana, da Ferroviária, o Palmeiras aproveitou a vantagem numérica e, já nos acréscimos, virou o jogo com gols de Poliana e Brenda, carimbando o passaporte para a grande final.

Agora, tudo se resume a esses dois jogos decisivos. O Palmeiras, embalado por sua trajetória, busca o tão sonhado terceiro título estadual. Já o Corinthians, com uma história de conquistas, vem determinado a levantar o troféu e garantir o pentacampeonato. A promessa é de um espetáculo de alto nível, com emoções à flor da pele, onde cada detalhe pode definir o destino da taça.