RECORD NEWS transmite debate entre Donald Trump e Kamala Harris nesta terça (10) Primeiro confronto entre os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos será transmitido ao vivo e com tradução simultânea Record News|Do R7 09/09/2024 - 17h15 (Atualizado em 09/09/2024 - 17h15 ) ‌



Gustavo Toledo apresentará o primeiro debate entre Donald Trump e Kamala Harris Divulgação/RECORD

A menos de dois meses das eleições para a presidência dos Estados Unidos e tecnicamente empatados, segundo a mais recente pesquisa do The New York Times, Donald Trump e Kamala Harris realizam, nesta terça-feira (10), o debate que tem sido considerado como o mais importante pela corrida à Casa Branca em 60 anos. A RECORD NEWS transmite o primeiro confronto entre os candidatos, após a desistência Joe Biden, ao vivo e com tradução simultânea.

O especial Eleições 2024 - EUA, tem início às 21h45, com apresentação de Gustavo Toledo e participação de especialistas em relações internacionais que comentam os desdobramentos da disputa entre Kamala Harris, representante dos democratas, e Donald Trump, que encabeça a chapa dos republicanos.

Realizado nos Estados Unidos pela ABC News, o debate terá duração de 90 minutos e, segundo as pesquisas, pode ser determinante para decidir quem será o novo presidente do país.

O especial Eleições 2024 - EUA - Debate Donald Trump e Kamala Harris, vai ao ar na RECORD NEWS nesta terça-feira (10) a partir das 21h45. A transmissão também estará disponível no canal oficial da emissora no YouTube.