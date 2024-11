‘Vamos combater a corrupção na saúde de Cuiabá (MT) e melhorar a capacidade técnica das equipes, pagando os profissionais em dia e comprando medicamentos e insumos’, diz Abilio Brunini, em entrevista ao canal RECORD NEWS Futuro prefeito foi questionado sobre seus planos para os próximos quatro anos de governança, e destacou a manutenção dos sistemas públicos de saúde Record News|Do R7 30/10/2024 - 20h05 (Atualizado em 31/10/2024 - 15h01 ) twitter

Apresentador Jhonatan Mazini comanda conversa com o prefeito eleito de Cuiabá (MT), Abilio Brunini, do PL Divulgação/RECORD NEWS

Após os resultados das eleições municipais de 2024, a RECORD NEWS está realizando uma série de entrevistas com prefeitos eleitos em diversas cidades do país. Na última terça-feira (29), no programa Alerta Brasil, o apresentador Jhonatan Mazini comandou uma conversa com o prefeito eleito de Cuiabá (MT), Abilio Brunini, do PL, que assumirá o cargo pelos próximos quatro anos.

Durante a entrevista, o político compartilhou um pouco sobre os futuros planos de atuação da prefeitura com foco na resolução dos problemas de saúde pública do município, controle de gastos e ampliação do planejamento urbano.

“Cuiabá tem um grande problema, que é a saúde pública do nosso município. Temos um problema de falta de pagamento para os médicos, falta de medicamentos, falta de insumos, uma fila de espera de mais de oito horas, quebrando um recorde nacional na lista de espera para as UPAs”, esclareceu Brunini.

Ele também ressaltou a necessidade de formar parcerias entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal para fortalecer a segurança pública. “Nunca houve um concurso público para a formação da Guarda Municipal. Então, vamos realizar esse concurso público para convocar profissionais para trabalhar na Guarda Municipal. Essas são ações fáceis de implementar, só precisam de vontade política, e nós vamos fazer”, disse o prefeito.

‌



Por fim, Abilio compartilhou seu compromisso com a responsabilidade fiscal. “Temos um grande problema na questão da gestão dos cofres públicos. Para cada R$ 1 gasto hoje, a prefeitura gasta R$ 1,05, precisando equilibrar os cofres públicos. Com um orçamento de praticamente R$ 1 bilhão, temos um gasto acima desse orçamento, e é um gasto proveniente de uma gestão com mais corrupção. Então, vamos organizar as contas da prefeitura, fazer o planejamento urbano e cuidar muito bem da saúde”.

