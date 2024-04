Bolsa de valores do Brasil fecha semana com leve alta Apesar disso, índice teve queda nesta sexta-feira (22)

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A bolsa de valores brasileira teve alta de 0,26% nesta semana, mesmo com a queda diária desta sexta-feira (22) de 0,85%. O Ibovespa, o principal índice do país, terminou o pregão em 127.064 pontos. Entre os destaques acionários, a Braskem expandiu 25,38%, com papel negociado a R$ 27,22, e a Embraer, que subiu 14,81%, a R$ 33,41.