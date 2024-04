Caminhão carregado de pneus explode no Rodoanel e causa grande congestionamento, em SP O acidente deve impactar no transporte de mercadorias que irão para diversas regiões do país

Um caminhão carregado de pneus explodiu e pegou fogo no Rodoanel, na altura do km 50, na região de Parelheiros, sentido Cotia (São Paulo), nesta segunda-feira (1). Os bombeiros trabalham para apagar as chamas e acabar com a fumaça, que obrigou as autoridades a pararem os dois sentidos da via. Segundo a reportagem da Record News, o acidente deve causar impactos econômicos no país, por conta da rodovia ser importante para o transporte de mercadorias, principalmente ao porto de Santos. As investigações ainda não apontaram o motivo da explosão.