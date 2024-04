'Confeiteiro das estrelas' ganha prêmio ao criar sobremesas com cebola, cogumelo e café Chef francês foi eleito o melhor do mundo em 2023

Sébastien Vauxion, conhecido como "confeiteiro das estrelas", cria sobremesas com ingredientes, no mínimo, curiosos. Ele usa, por exemplo, cebola, castanha, cogumelo preto e caféem seus pratos. Suas criações fizeram o chef de cozinha francês ser eleito o melhor confeiteiro de restaurante do mundo em 2023 por um importante guia gastronômico internacional.