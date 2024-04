Entenda como funciona o processo eleitoral nos Estados Unidos; votação será em novembro

Alto contraste

Americanos de quatro estados vão às urnas nesta terça-feira (2) para definir os candidatos à eleições presidenciais nos Estados Unidos. Diferentemente do Brasil, lá os eleitores votam antes do pleito para escolher qual candidato irá concorrer à presidência do país — tanto pelo partido democrata quanto pelo republicano. Segundo as primárias realizadas até agora, o democrata Joe Biden e o republicano Donald Trump são os favoritos em seus partidos e devem ser os finalistas na corrida à Casa Branca. Depois que os candidatos são definidos, os eleitores vão às urnas mais uma vez, agora em novembro. Nesse processo, há a possibilidade que os votos sejam antecipados e enviados pelos correios até a data da eleição.