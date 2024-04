Exército de Israel diz que 600 soldados morreram em seis meses de guerra com Hamas Tendência é que o número aumente conforme o conflito prossegue no Oriente Médio, que já deixou 1,5 mil feridos

Pelo menos 600 soldados israelenses morreram em batalha na Palestina desde o início do conflito com o grupo Hamas, segundo informações desta segunda-feira (1º) do Exército de Israel.

Pelo menos, 256 oficiais morreram na Faixa de Gaza e 1,5 mil ficaram feridos desde 27 de outubro, quando começou a ofensiva terrestre do IDF (Israel Defense Forces). Já os palestinos mortos somam mais de 32 mil em ataques israelenses.