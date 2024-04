Ferramenta monitora o aumento de casos de dengue no Espírito Santo por pesquisas na web

Alto contraste

Professores da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) desenvolveram um painel que monitora o aumento de casos de dengue no estado. A ferramenta consegue identificar o avanço da doença por consultas realizadas pelas pessoas na web, usando o interesse de busca do termo “dengue”. A situação de emergência em saúde pública já foi decretada no Distrito Federal, no Espírito Santo e em mais nove estados — Acre, Amapá, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.