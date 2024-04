Homem é 'engolido' por cratera que se abriu inesperadamente em calçada, no ES Acidente aconteceu em Cachoeiro do Itapemirim e a vítima foi levada ao hospital com vida

O ortopedista Eurípedes Fernandes de Melo foi "engolido" por uma cratera que se abriu no meio da rua, de forma inesperada, em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Ele estava caminhando na calçada, perto de sua casa, na manhã desta segunda-feira (1), quando o chão cedeu. O muro, que estava do lado do buraco, também despencou. A vítima foi encaminhada para o hospital ainda com vida. O dono da calçada disse que não havia indícios de que o local estava comprometido anteriormente.