INSS suspende bloqueio de aposentadoria por falta de prova de vida até o final do ano Prazo para renovação do benefício mudou para dez meses após a última atualização

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) suspendeu o bloqueio de aposentadoria por falta de prova de vida até o fim do ano. O prazo de renovação do benefício, de dez meses, passa agora a contar a partir da última atualização e não da data de aniversário do beneficiário. Desde 2022, o aposentado não precisa mais ir presencialmente a uma agência, já que o instituto passou a fazer a comprovação por meio do cruzamento de dados de cadastros federais.