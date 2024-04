Mais de 200 mil alunos com autismo foram matriculados em escolas em 2023 Aumento de número foi atribuído à melhora do diagnóstico e condições escolares; Dia Mundial de Conscientização do Autismo é nesta terça (2)

Cerca de 200 mil crianças e adolescentes com TEA (Transtorno do Espectro Autista) foram matriculados em escolas comuns (junto a alunos sem deficiência) em 2023, segundo dados do Censo de Educação Básica. A melhora do cenário foi apontada como uma consequência do aumento da conscientização e da capacidade de diagnóstico. De 2022 para 2023, o número foi de 405.056 para 607.144 — em comparação, o número de alunos com TEA em escolas públicas ou privadas não passava de 100 mil em 2017.