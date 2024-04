Brasil bate recorde histórico de mortes por dengue em apenas quatro meses

Alto contraste

Foi divulgado pelo Ministério da Saúde, nesta segunda-feira (8), que 1.116 pessoas morreram vítimas de dengue em 2024, número considerado recorde, superando o ano anterior com 1.094 óbitos. Em quatro meses, ainda foram contabilizados 2.963.994 casos prováveis da doença.

