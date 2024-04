Otan discute ajuda de R$ 547 bilhões a Ucrânia ao longo dos próximos anos

Alto contraste

O secretário-geral da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), Jens Stoltenberg, afirmou, nesta quarta-feira (3), que a aliança deve garantir ajuda a Ucrânia feita a longo prazo de forma confiável e previsível. Os ministros de relações exteriores dos países membros se encontram nesta quinta-feira (4) e sexta (5) para discutir sobre medidas de apoio para a Ucrânia, como a aprovação do pacote de 100 bilhões de euros (aproximadamente R$ 547 bilhões).