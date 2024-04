Crise Petrobras: Prates pede reunião com presidente Lula para decidir futuro da estatal Crise dos dividendos e conflito com Jean Paul Prates são os principais motivos para reunião

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates, pediu uma reunião emergencial com o presidente Lula para decidir o futuro na empresa sobre a crise de dividendos. Apesar do segundo maior lucro na história da estatal, as ações caíram drasticamente pela decisão de reter os dividendos extraordinários, Prates foi contrário a retenção dos R$ 43,9 bilhões. Desde a promulgação desta decisão, o presidente da Petrobrás e o Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, tiveram discussões sobre o futuro da empresa.