Vini Jr. é insultado com cantos racistas por torcida do Atletico de Madrid. 📲 #RecordNews #shorts

Antes do confronto contra o Real Madrid, que define a classifica√ß√£o para as quartas de final da Champions League, nesta quarta-feira (12), a torcida do Atl√©tico de Madrid se uniu na chegada da equipe ao est√°dio e insultou o atacante brasileiro Vin√≠cius J√ļnior com c√Ęnticos racistas. Com sinalizadores das cores do clube, um grupo de torcedores gritavam: ‚ÄúOl√© ol√© ol√©, Vinicius Chimpanz√©‚ÄĚ (em tradu√ß√£o livre do espanhol). N√£o √© a primeira vez que torcedores do clube madrilenho insultam o brasileiro. Antes de um confronto pela Copa do Rei, h√° dois anos, torcedores exibiram bonecos amarrados em um viaduto de Madrid, em alus√£o ao Vin√≠cius J√ļnior. ūüď≤ #RecordNews

‚ě°ÔłŹ Leia mais em: esportes.r7.com

ūüďĻ Reprodu√ß√£o: Redes Sociais/X/@NachoLozLop

Os textos aqui publicados n√£o refletem necessariamente a opini√£o do Grupo Record.