Canal do YouTube 'Manual do Mundo' se torna um quadro e chega à programação da RECORD NEWS Em parceria inédita na TV aberta no Brasil, a atração fará parte do programa Zapping e trará ciência, curiosidades e experiências Zapping|Do R7 11/04/2025 - 16h52 (Atualizado em 11/04/2025 - 17h33 )

O premiado canal do Youtube Manual do Mundo, será um quadro no programa Zapping. O público poderá acompanhar experiências científicas, curiosidades e conteúdos didáticos Divulgação/RECORD NEWS

Tem novidade na grade de programação da RECORD NEWS! O premiado canal do Youtube Manual do Mundo será um quadro no programa Zapping. O público poderá acompanhar experiências científicas, curiosidades e conteúdos didáticos. A atração será exibida de segunda a sexta-feira, a partir das 15h, e contará com espaço especial na programação aos fins de semana.

Criado em 2008 pelo casal de youtubers Iberê Thenório e Mariana Fulfaro, o Manual do Mundo se consolidou como referência em educação digital, conquistando milhões de seguidores ao longo dos anos. Agora, ao integrar a RECORD NEWS, o canal expande seu alcance para uma nova audiência.

“Estar na Record News é uma grande oportunidade para levar nosso conteúdo para mais pessoas. Será uma experiência enriquecedora compartilhar ciência e curiosidades em um novo formato”, afirma Iberê Thenório.

Para Camila Moraes, diretora de jornalismo da emissora, ter o conteúdo do Manual do Mundo na grade da emissora amplia o papel da concessão pública de oferecer informação de qualidade para o público:

“O Iberê Thenório é um visionário da comunicação nas redes digitais. Ele trouxe para a família brasileira a oportunidade de ter acesso a conhecimento científico de maneira fácil e didática, e agora a Record News vai oferecer esse tipo de informação para o público da TV Aberta”, exalta Camila.

Sobre o Manual do Mundo

O canal de Ciência e Tecnologia acumula diversos prêmios de prestígio, como o Guinness World Records, Prêmio IBest e Meus Prêmios Nick. Com quase 20 milhões de inscritos no Youtube, o Manual do Mundo chega a RECORD NEWS, para reafirmar seu compromisso com a divulgação de conhecimento com entretenimento, agora, para o público da TV aberta.