Etanol ou gasolina é mais vantajoso? Veja como fazer a simulação Calculadora permite verificar quando o biocombustível é mais econômico em relação ao combustível fóssil Renda Extra|Do R7 22/11/2024 - 19h07 (Atualizado em 22/11/2024 - 19h07 )

Motorista abastece veículo em posto de combustível ROMILDO DE JESUS/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 02.10.2024

O R7 lançou, em parceria com o Educando Seu Bolso, um simulador para ajudar o motorista a calcular qual combustível, entre a gasolina e o etanol, tem o preço mais vantajoso para abastecer o carro. Para consultar, basta clicar em Renda Extra e no simulador de combustível.

A conta leva em consideração que o etanol de cana ou de milho, por ter menor poder calorífico, deve ter um preço-limite de 70% do valor do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso. Ou seja, vale a pena abastecer com etanol se o preço estiver abaixo de 70% do da gasolina.

O cálculo é feito com o preço da gasolina multiplicado por 0,7. Se o resultado estiver abaixo do valor que o posto está cobrando pelo etanol, nem pense duas vezes: fique com o derivado do petróleo.

Na semana encerrada em 16 de novembro, o etanol estava mais competitivo em relação à gasolina em 11 estados e no Distrito Federal. Na média dos postos pesquisados no país, o etanol tinha paridade de 66,23% ante a gasolina no período, portanto, favorável em comparação com o derivado do petróleo, segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). No restante dos estados, continuava mais vantajoso abastecer o carro com gasolina.

Simulador de combustível

Simulador ajuda a calcular combustível mais vantajoso Reprodução/R7