Cartão de crédito: veja 6 dicas de como não cair na armadilha dos juros rotativos Acompanhar regularmente seus gastos para garantir que você está vivendo dentro do seu orçamento e não acumulando dívidas é a primeira dica. Confira neste texto medidas importantes Plusdin|Do R7 30/08/2024 - 11h35 (Atualizado em 30/08/2024 - 11h35 ) ‌



Divulgação

Os cartões de crédito oferecem várias vantagens que podem ser úteis no dia a dia. Facilidade de pagamento, parcelamento de compras, programa de recompensas, segurança e controle de gastos são algumas das principais, que variam de acordo com o tipo de cartão e da instituição financeira emissora.

Por meio de extratos detalhados, o titular do cartão pode acompanhar onde e como o dinheiro está sendo gasto, facilitando o gerenciamento financeiro. E, também, conferir informações adicionais, como tarifas e taxas, incluindo aquelas relativas aos juros rotativos, que são aplicados quando o valor total da fatura não é pago até a data de vencimento.

Por determinação do Banco Central (BC), o valor da dívida feita no crédito rotativo e no parcelamento da fatura não pode ultrapassar 100% do valor principal. Fica fora deste valor apenas o custo do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF). A regra vale desde janeiro de 2024 e não se aplica a débitos contraídos antes desse período.

Ou seja, uma dívida de R$ 100 que não é quitada, por exemplo, está limitada a R$ 200 após a incidência dos juros e dos encargos por atraso de pagamento. Essa é uma ótima notícia porque a modalidade tem as taxas mais altas do mercado. Em junho deste ano, a taxa média do rotativo foi de 429,5% ao ano.

‌



Por essa razão, é recomendável evitar o uso dessa modalidade de financiamento e pagar o valor total da fatura sempre que possível para evitar a acumulação de dívidas e os juros elevados.

Confira abaixo mais algumas medidas para você não cair na armadilha dos juros rotativos:

‌



Escolha o cartão certo

Nessa infinidade de cartões de crédito, pode se tornar um desafio encontrar o mais apropriado e com os menores juros. Mas alguns serviços digitais permitem identificar o melhor cartão para o seu perfil, como o Plusdin. O aplicativo faz uma avaliação gratuita através de uma tecnologia inovadora de inteligência artificial capaz de analisar mais de 400 cartões e identificar o match perfeito para você. Com Plusdin, você não só encontra o cartão que maximiza seus benefícios, mas também garante que está fazendo uma escolha inteligente que se alinha ao seu estilo de vida e orçamento.

‌



Monitoramento dos gastos

Acompanhe regularmente seus gastos para garantir que você está vivendo dentro do seu orçamento e não acumulando dívidas no cartão.

Evite despesas desnecessárias

Reduza o uso do cartão de crédito para evitar que o saldo aumente. Priorize pagar o que já deve antes de fazer novas compras.

Automatize o pagamento da fatura

Configure pagamentos automáticos para garantir que ao menos o valor mínimo seja pago em dia, evitando assim multas por atraso. No entanto, lembre-se que pagar apenas o mínimo não elimina os juros rotativos.

Negocie um parcelamento

Se não for possível pagar o valor total, entre em contato com o emissor do cartão para negociar um parcelamento da dívida. As taxas de juros de parcelamentos costumam ser menores.

Transfira a dívida

Algumas instituições oferecem a opção de transferir o saldo de um cartão para outro com juros menores. Essa pode ser uma alternativa temporária para reduzir os custos com juros.

Acesse o aplicativo do Plusdin para encontrar recomendações que ajudam você a tomar decisões financeiras mais inteligentes.

Baixe o app e saiba mais.