Descubra como economizar nas contas de casa Poupar exige pequenas mudanças de hábitos e atenção ao uso de recursos Plusdin|Do R7 06/12/2024 - 16h39 (Atualizado em 06/12/2024 - 16h40 )

Muitas contas para pagar e o salário que parece não render o suficiente. Sem planejamento, é bem provável que isso aconteça todo fim do mês. Economizar nas contas de casa exige pequenas mudanças de hábitos e atenção ao uso de recursos. Aqui vão algumas dicas práticas para controlar o seu orçamento e ter dinheiro sobrando no fim do mês.

Apps de transporte ou comida

É possível sim manter a prática de pedir uma comida diferente ou aproveitar os descontos para chegar em casa mais cedo com um app de transporte. Porém, esse gasto não deve ser fixo, mas eventual.

Promoções

Para quem quer economizar, as promoções devem ser prioridades. Pesquise o preço em diferentes lojas antes de comprar algo e aproveite os descontos ou facilidades de pagamento. As promoções existem e não tem nada de errado em utilizá-las.

Parcelamento

Às vezes parece ótimo parcelar uma compra em várias vezes para diminuir as parcelas, mas se você fizer isso com todas as contas, acaba acumulando parcelas de valores quase semelhantes ou até maiores que os totais. Não caia nessa! Antes de fazer uma compra, tente economizar o máximo para ter o valor total e evitar muitas parcelas.

Alimentação

Faça uma lista antes de ir ao mercado. Evite compras por impulso, aproveite promoções e compre no atacado. Compare preços e compre em maiores quantidades, se possível. Evite desperdício. Planeje as refeições e use sobras criativamente.

Internet e telefonia

Reveja planos de assinatura. Escolha um pacote que realmente atenda às suas necessidades. Negocie valores com a operadora. Muitas vezes, é possível obter descontos ao negociar diretamente.

Saiba mais

Busque aprender mais sobre finanças com a plataforma de esclarecimento e crescimento financeiro Plusdin. Aprender sobre educação financeira é essencial para evitar cair em novas dívidas no futuro. Conheça melhor o funcionamento de juros, crédito, planejamento financeiro e poupança.

E encontre o cartão de crédito ideal para o seu perfil e necessidades utilizando os serviços gratuitos do Plusdin, que compara centenas de opções. As recomendações sugeridas pela Inteligência Artificial do app são 100% imparciais, sem patrocínio de nenhum banco. Você tem a reposta em poucos segundos.

Baixe o app e saiba mais.