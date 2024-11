Descubra como usar o cartão de crédito de forma inteligente Segundo o Banco Central (BC), o país tem mais de 212 milhões de cartões de crédito ativos Plusdin|Do R7 29/11/2024 - 10h49 (Atualizado em 29/11/2024 - 10h49 ) twitter

Freepik

Os brasileiros têm descoberto cada vez mais as vantagens do cartão. Os dados comprovam essa inclusão das pessoas no mundo do crédito. Segundo o Banco Central (BC), o país tem mais de 212 milhões de cartões de crédito ativos. O número representa quase o dobro da população economicamente ativa. Quer dizer que tem bastante gente com mais de um cartão.

O cartão de crédito é uma ferramenta financeira muito útil, mas fica fácil cair em armadilhas de dívidas e juros altos se não souber usá-lo com sabedoria. Descubra a seguir como usar o cartão de forma inteligente.

Evite dívidas

Caso não consiga pagar a fatura, entre em contato com a administradora para buscar alternativas. Renegocie dívidas se necessário. E não use o cartão como alternativa em emergências financeiras. Além disso, fique atento ao vencimento e pague sempre o valor total da fatura para evitar encargos e juros altos.

Planejamento

Evite compras impulsivas, sem necessidade. Utilize o cartão apenas para compras planejadas e que cabem no seu orçamento mensal. Fuja de parcelamentos longos, pois podem se acumular e comprometer sua renda futura. Procure utilizar no máximo 30% do limite disponível para não comprometer sua saúde financeira e manter um bom score de crédito.

Acompanhe os gastos

Use aplicativos do banco para verificar transações e identificar cobranças indevidas. Ative notificações de compras para ter mais controle. Cadastre-se nos programas de recompensas e use o cartão para despesas essenciais, como contas e compras cotidianas. Aproveite, ainda, promoções exclusivas, como descontos em lojas parceiras.

Escolha o cartão certo

Encontre o cartão de crédito ideal para o seu perfil e necessidades utilizando os serviços gratuitos do Plusdin, que compara centenas de opções. As recomendações sugeridas pela Inteligência Artificial do app são 100% imparciais, sem patrocínio de nenhum banco. Você tem a reposta em poucos segundos.

