Sem desespero: saiba o que fazer em caso de golpes do cartão de crédito As fraudes podem ocorrer de várias formas. Leia o texto e saiba mais Plusdin|Do R7 08/11/2024 - 14h38 (Atualizado em 08/11/2024 - 14h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em caso de golpe, não se desespere e bloqueie o cartão imediatamente. Crédito: Pixabay

Mais de 40 milhões de brasileiros foram vítimas de crimes digitais nos últimos 12 meses, como clonagem de cartão, fraude na internet ou invasão em contas bancárias, de acordo com um estudo divulgado recentemente.

A distribuição dos golpes é uniforme em todas as regiões do país, quando consideradas as margens de erro. Os menores índices ocorrem nos estados do Ceará (17%) e do Piauí (18%).

As fraudes com cartão de crédito estão entre os golpes mais comuns atualmente e podem ocorrer de várias formas. Clonagem do cartão de crédito, a troca deste, falsificação, fraude em compras online e roubo informações sensíveis como número do cartão, código de segurança (CVV) e senha, são os métodos mais usados por fraudadores.

Nunca forneça informações pessoais em resposta a mensagens ou ligações suspeitas, verifique a autenticidade de sites e aplicativos antes de fornecer dados do cartão, ative notificações de compra e use autenticação em duas etapas sempre que possível para se proteger.

‌



Em caso de golpe, não se desespere e bloqueie o cartão imediatamente. Além disso, notifique o banco, conteste transações não autorizadas, registre um Boletim de Ocorrência (BO), conteste as transações não autorizadas e acompanhe o processo e verifique o reembolso. É importante também verificar outros cartões e contas e atualizar as senhas.

Para mais dicas, acesse a plataforma de esclarecimento e crescimento financeiro Plusdin. Lá você também pode encontrar o cartão de crédito ideal para o seu perfil e necessidades utilizando os serviços gratuitos do Plusdin, que compara centenas de opções. As recomendações sugeridas pela Inteligência Artificial do app são 100% imparciais, sem patrocínio de nenhum banco. Você tem a reposta em poucos segundos.

Baixe o app e saiba mais.