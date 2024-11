Veja como se planejar para pagar a dívida do cartão de crédito Você sabia que as instituições precisam disponibilizar ao cliente pelo menos três datas de vencimento da fatura, com diferença mínima de sete dias entre elas? Confira o texto e saiba mais! Plusdin|Do R7 25/10/2024 - 10h28 (Atualizado em 25/10/2024 - 10h28 ) twitter

O cartão de crédito deve ser um aliado no planejamento financeiro. Qualquer descuido com o uso do cartão, no entanto, pode trazer muitas dores de cabeça. Portanto, o controle dos gastos pessoais é essencial.

Desde 2023, uma resolução do Banco Central (BC) define que as faturas devem ter linguagem clara, e que as emissoras são obrigadas a enviar gratuitamente ao titular da conta, por meio de canais eletrônicos, informações sobre: o vencimento da fatura, as consequências do eventual não pagamento do valor obrigatório, o início da cobrança da tarifa de anuidade, após eventual período de isenção da cobrança, entre outras.

As instituições também precisam disponibilizar ao cliente pelo menos três datas de vencimento da fatura, com diferença mínima de sete dias entre elas, para facilitar o planejamento financeiro das famílias e o pagamento das dívidas do cartão de crédito de forma organizada. Isso é fundamental para evitar o acúmulo de juros altos e melhorar sua saúde financeira.

Confira abaixo como se planejar para quitar a dívida do cartão de crédito:

- Levante todas as dívidas e organize-as. Verifique o saldo total devedor, a taxa de juros de cada cartão, a data de vencimento e o valor mínimo das parcelas.

- Crie um orçamento e direcione parte para o pagamento. Isso ajuda a entender para onde está indo seu dinheiro e quanto pode ser destinado ao pagamento da dívida.

- Priorize o pagamento da dívida com a maior taxa de juros. Enquanto isso, pague o mínimo das demais. Quando a dívida com maior juro for quitada, passe para a próxima. Ou priorize a quitação da menor dívida primeiro para ter uma sensação rápida de progresso, enquanto paga o mínimo das outras. Isso cria motivação para continuar pagando as maiores.

- Entre em contato com a administradora do cartão e veja se há possibilidade de parcelamento da dívida com juros menores ou descontos.

- Enquanto está quitando a dívida, evite novas compras no cartão de crédito para não aumentar o saldo devedor.

- Acompanhe o progresso e busque aprender mais sobre finanças com a plataforma de esclarecimento e crescimento financeiro Plusdin. Aprender sobre educação financeira é essencial para evitar cair em novas dívidas no futuro. Conheça melhor o funcionamento de juros, crédito, planejamento financeiro e poupança.

Encontre o cartão de crédito ideal para o seu perfil e necessidades utilizando os serviços gratuitos do Plusdin, que compara centenas de opções. As recomendações sugeridas pela Inteligência Artificial do app são 100% imparciais, sem patrocínio de nenhum banco. Você tem a reposta em poucos segundos.

